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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.42 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Sagittarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Kendalikan Belanja dan Jaga Anggaran

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Sagittarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026, menuntut pengelolaan yang lebih cermat, terutama jika kamu mudah tergoda membelanjakan uang untuk hal-hal yang memberikan kesenangan sesaat.

Aktivitas sederhana seperti mencicipi kuliner baru, membeli barang yang sedang diinginkan, hingga menerima ajakan teman secara mendadak bisa membuat pengeluaran bertambah tanpa disadari.

Meski setiap transaksi terasa ringan, akumulasinya berpotensi menguras anggaran jika tidak dibatasi sejak awal.

Berikut ramalan keuangan zodiak Sagittarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai meninjau kembali kondisi keuangan dan menghitung kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam waktu dekat.

Langkah ini dapat membantu kamu mengetahui berapa banyak uang yang masih aman digunakan untuk keperluan di luar kebutuhan utama.

Cobalah membagi dana berdasarkan prioritas, mulai dari biaya makan, transportasi, tagihan, hingga kebutuhan lainnya yang tidak bisa ditunda.

Setelah semua keperluan penting terpenuhi, barulah tentukan jumlah yang wajar untuk hiburan atau aktivitas pribadi.

Editor: Novia Tri Astuti
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