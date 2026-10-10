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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.12 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Aries Sabtu, 10 Oktober 2026: Cari Pemasukan dan Jaga Tabungan

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026, dapat menjadi momentum untuk mengevaluasi cara mengelola uang sekaligus mencari peluang yang berpotensi menambah pemasukan.

Keinginan memperbaiki kondisi finansial bisa mendorong Aries untuk mencoba pekerjaan sampingan, mengembangkan usaha, atau menjajaki kesempatan baru yang sesuai dengan kemampuan.

Berikut ramalan keuangan zodiak Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Meski memiliki semangat untuk meningkatkan penghasilan, Aries sebaiknya tetap mempertimbangkan setiap peluang secara matang sebelum mengambil keputusan.

Jangan hanya terpikat oleh janji keuntungan besar tanpa memeriksa bagaimana sistem kerja berjalan, berapa modal yang dibutuhkan, dan berapa banyak waktu yang harus dikorbankan.

Pastikan pekerjaan tambahan atau peluang bisnis yang dipilih tidak mengganggu tanggung jawab utama maupun kebutuhan pribadi yang harus dipenuhi setiap hari.

Selain berusaha menambah pemasukan, Aries juga perlu memperhatikan kebiasaan belanja yang terkadang sulit dikendalikan ketika suasana hati sedang baik.

Keinginan membeli barang untuk diri sendiri atau memberikan hadiah kepada orang terdekat memang bisa dimengerti, tetapi sebaiknya tetap disesuaikan dengan kondisi anggaran.

Editor: Novia Tri Astuti
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