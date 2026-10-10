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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.39 WIB

Ramalan Zodiak Aries 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific)

JawaPos.com - Percakapan yang merangsang dapat terjadi, mulai dari bisnis, olahraga, hingga percintaan, zodiak aries. Beberapa informasi baru dan bermanfaat mungkin akan datang, sehingga ingin aries ingin mengeksplorasi lebih lanjut. 

Ini adalah hari yang tepat untuk menyelesaikan dokumen hukum dan membuat perjanjian atau komitmen. Selain itu, hari ini juga merupakan waktu yang baik untuk mendaftar kelas atau lokakarya daring. Manfaatkan energi hari ini dengan sebaik-baiknya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries harus mengesampingkan ego dan melakukan hal-hal bersama yang disukai dengan pasangan. Terkait karir, perluas cakrawala karir dengan menelusuri pekerjaan lain di dalam dan di luar bidang yang dikuasai.

Sementara itu, tetaplah melakukan rutinitas olahraga yang sangat bermanfaat secara jangka pendek dan panjang. Terkait keuangan, aries memiliki berbagai pilihan dalam melakukan pencarian kontrak yang menguntungkan.

Cinta Aries

Aries merasa tidak sejalan dengan pasangan, dan ini adalah situasi yang sama sekali tidak aries sukai. Untuk mengatasi hal ini, kesampingkan ego dan lakukan hal-hal bersama yang disukai berdua.

Melakukan aktivitas ini akan menciptakan ikatan yang lebih kuat untuk berdua. Cobalah untuk menikmati hari ini bersamanya.

Karir Aries

Editor: Setyo Adi Nugroho
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