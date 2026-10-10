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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.36 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa bersemangat dan siap untuk membersihkan hal-hal negatif dari hidup. Hari ini, gemini mungkin memutuskan untuk menghentikan kebiasaan buruk yang telah dilakukan dan memulai serangkaian aktivitas baru. 

Hal ini dapat mengarah pada evaluasi ulang hubungan dalam sudut pandang baru dan melakukan introspeksi diri. Manfaatkan kesempatan ini untuk lebih mengenal dan mempersiapkan diri sendiri untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

Hari yang sibuk menanti zodiak cancer. Sisi positifnya, hari ini bukanlah hari yang melelahkan secara mental dan fisik. Sebaliknya, cancer akan penuh energi dan antusiasme. 

Cancer akan menikmati pekerjaan dan menghasilkan ide-ide pemecahan masalah yang kreatif. Selain itu, cancer akan sangat efektif dalam berkomunikasi dan mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan fasih.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus waspada agar tidak marah kepada pasangan tanpa alasan hingga membuatnya menjauh. Terkait karir, gemini akan melihat beberapa terobosan pada proyek-proyek yang telah tertunda cukup lama.

Sementara itu, berolahragalah lebih banyak dan konsumsi makanan yang tepat agar merasa energik dan sehat. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Waspadalah agar tidak marah pada pasangan tanpa alasan. Sikap negatif yang berlebihan atau sering mengeluh, bisa menjadi salah satu alasan pasangan menjauh. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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