Ramalan Zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)
JawaPos.com – Hari ini, bepergian mungkin membuat zodiak libra merasa senang dan percaya diri. Pada setiap aspek kehidupan, libra cenderung lebih akomodatif dan santai.
Namun, beberapa masalah mungkin muncul, jadi berhati-hatilah. Jika bekerja, peningkatan tugas yang diberikan mungkin membuat libra merasa terhambat dalam hal pertumbuhan dan kemajuan.
Jangan terlalu khawatir karena solusi pasti akan datang. Jadi, bersiaplah karena libra tidak ingin kehilangan sinyal positif atau peluang menguntungkan yang akan membuat libra merasa lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra harus berhati-hati agar tidak mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Terkait karir, beri penghargaan kepada diri sendiri atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.
Sementara itu, lakukan sesuatu yang baru guna mengalihkan pikiran dari masalah kesehatan yang dialami. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat libra memperoleh keuntungan yang banyak.
Cinta Libra
Kemungkinan, libra akan mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Libra mungkin kesulitan mengetahui bagaimana cara menghadapinya.
Namun, libra akan melewati situasi ini dengan gemilang dan akan membuat pasangan terkesan. Dekati pasangan dengan penuh kasih sayang dan cinta.
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Jawa Pos
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