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Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16.17 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius Sabtu, 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin khawatir tentang beberapa bagian hidup. Kekhawatiran ini mungkin berasal dari hal-hal yang tidak selaras dengan impian. 

Berupayalah mengubah impian menjadi kenyataan. Tidak ada yang tidak mungkin jika aquarius bertekad. Pendekatan yang praktis dan menyeluruh akan membantu aquarius untuk sukses.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus membatasi masukan dari luar dan berkomunikasi secara jelas bersama pasangan. Terkait karir, cara kerja baru aquarius akan membuat atasan akan terkesan dan senang dengan kualitas hasilnya.

Sementara itu, mulailah bergabung dengan pusat kebugaran, seperti yang selama ini aquarius pertimbangkan. Pada sisi keuangan, kesepakatan bisnis yang tertunda akhirnya selesai dan membuka peluang untuk terbentuknya bisnis baru.

Cinta Aquarius

Waspadalah terhadap teman yang ingin mencoba memperbaiki hubunganmu dengan pasangan. 

Satu-satunya masalah adalah antara aquarius dan pasangan, dan teman tidak perlu ikut campur. Pengaruh dari luar hanya akan memperkeruh keadaan. Jadi, batasi masukan dari luar dan berkomunikasilah dengan jelas bersama pasangan.

Karir Aquarius

Editor: Hanny Suwindari
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