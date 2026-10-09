Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.59 WIB

5 Shio yang Jalan Hidupnya Penuh Kesuksesan, Astrologi Tiongkok Bongkar Hal Ini

Gambar utama - Image
ilustrasi shio yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Ramalan astrologi Tiongkok memprediksi perubahan besar bagi beberapa shio.

Tampaknya semesta akan membawa kelegaan batin, peluang tak terduga, dan kesadaran penting untuk mereka.

Selain itu, deretan shio ini jalan hidupnya akan mengalami perubahan drastis dan penuh kesuksesan.

Dilansir horoscope, berikut lima shio yang kini hidupnya paling beruntung. Coba cek, apakah shio Anda termasuk di antaranya.

1. Kerbau

Anda akan berada di pusat peristiwa penting jika menunjukkan tekad.

Keputusan yang dibuat sekarang akan mengubah hidup Anda.

Rapat yang dibatalkan atau perubahan rencana akan membuka jalan menuju peluang yang lebih baik.

Jadi, terbukalah terhadap tawaran baru.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Kerja Keras Berbuah Manis, 3 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kesuksesan - Image
Zodiak

Kerja Keras Berbuah Manis, 3 Shio Ini Disebut Berpeluang Raih Kesuksesan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.56 WIB

3 Zodiak yang Bakal Raih Banyak Kesuksesan di Oktober 2026, Hidupnya Jadi Makin Mapan - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Raih Banyak Kesuksesan di Oktober 2026, Hidupnya Jadi Makin Mapan

Selasa, 6 Oktober 2026 | 16.52 WIB

Siap Ubah Nasib! 3 Zodiak Ini Bakal Berpeluang Raih Kekayaan dan Kesuksesan hingga 11 Oktober 2026 - Image
Zodiak

Siap Ubah Nasib! 3 Zodiak Ini Bakal Berpeluang Raih Kekayaan dan Kesuksesan hingga 11 Oktober 2026

Jumat, 2 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore