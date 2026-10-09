Dinaungi Energi Positif, 5 Zodiak Ini Konon Punya Jalan Hidup yang Penuh Hoki

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Astrologi masih menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang untuk mengenal karakter dan gambaran perjalanan hidup berdasarkan zodiak. Tidak sedikit penggemarnya yang penasaran dengan zodiak yang dianggap memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan lainnya.
Dalam astrologi, keberuntungan kerap dihubungkan dengan karakter positif, kemampuan membaca peluang, hingga pengaruh planet yang dipercaya menaungi setiap zodiak. Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi, dan kesempatan yang dimiliki setiap individu.
Sejumlah zodiak diyakini mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang baik, baik dalam urusan karier, hubungan sosial, percintaan, maupun keuangan.
Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan menurut astrologi. Berikut karakteristik masing-masing zodiak yang menarik untuk diketahui.
Baca Juga:Sabtu 10 Oktober 2026 Membawa Angin Segar bagi 6 Zodiak Ini, Rezeki Terus Berdatangan Tanpa Henti!
Sagitarius sering disebut sebagai salah satu zodiak yang paling identik dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak yang memiliki simbol pemanah ini berada di bawah naungan Jupiter, planet yang dikaitkan dengan kemakmuran, pertumbuhan, dan peluang besar.
Pemilik zodiak Sagitarius dikenal memiliki jiwa petualang, optimisme tinggi, serta keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dan bersedia keluar dari zona nyaman demi mendapatkan pengalaman yang lebih luas.
Karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam urusan karier, misalnya, keberanian mengambil peluang baru bisa mengantarkan mereka pada pengalaman dan jaringan profesional yang lebih luas.
Sementara dalam kehidupan pribadi, sikap terbuka dan semangat menjalani pengalaman baru membuat Sagitarius sering diasosiasikan dengan perjalanan hidup yang penuh kejutan menyenangkan.
Leo dikenal sebagai zodiak yang memiliki kepercayaan diri, karisma, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Dalam astrologi, zodiak berlambang singa ini berada di bawah naungan Matahari yang melambangkan vitalitas, ekspresi diri, dan keinginan untuk bersinar.
Sifat percaya diri membuat Leo cenderung berani menunjukkan kemampuan dan mengambil inisiatif ketika melihat peluang. Mereka juga sering digambarkan mampu menarik perhatian melalui pembawaan yang tegas dan penuh semangat.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022