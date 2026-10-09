Dinaungi Energi Positif, 5 Zodiak Ini Konon Punya Jalan Hidup yang Penuh Hoki

JawaPos.com – Astrologi masih menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang untuk mengenal karakter dan gambaran perjalanan hidup berdasarkan zodiak. Tidak sedikit penggemarnya yang penasaran dengan zodiak yang dianggap memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan lainnya.

Dalam astrologi, keberuntungan kerap dihubungkan dengan karakter positif, kemampuan membaca peluang, hingga pengaruh planet yang dipercaya menaungi setiap zodiak. Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi, dan kesempatan yang dimiliki setiap individu.

Sejumlah zodiak diyakini mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang baik, baik dalam urusan karier, hubungan sosial, percintaan, maupun keuangan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan menurut astrologi. Berikut karakteristik masing-masing zodiak yang menarik untuk diketahui.

1. Sagitarius Sagitarius sering disebut sebagai salah satu zodiak yang paling identik dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak yang memiliki simbol pemanah ini berada di bawah naungan Jupiter, planet yang dikaitkan dengan kemakmuran, pertumbuhan, dan peluang besar.

Pemilik zodiak Sagitarius dikenal memiliki jiwa petualang, optimisme tinggi, serta keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dan bersedia keluar dari zona nyaman demi mendapatkan pengalaman yang lebih luas.

Karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam urusan karier, misalnya, keberanian mengambil peluang baru bisa mengantarkan mereka pada pengalaman dan jaringan profesional yang lebih luas.

Sementara dalam kehidupan pribadi, sikap terbuka dan semangat menjalani pengalaman baru membuat Sagitarius sering diasosiasikan dengan perjalanan hidup yang penuh kejutan menyenangkan.

2. Leo Leo dikenal sebagai zodiak yang memiliki kepercayaan diri, karisma, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Dalam astrologi, zodiak berlambang singa ini berada di bawah naungan Matahari yang melambangkan vitalitas, ekspresi diri, dan keinginan untuk bersinar.