Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.23 WIB

Dinaungi Energi Positif, 5 Zodiak Ini Konon Punya Jalan Hidup yang Penuh Hoki

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi masih menjadi salah satu hal yang menarik perhatian banyak orang untuk mengenal karakter dan gambaran perjalanan hidup berdasarkan zodiak. Tidak sedikit penggemarnya yang penasaran dengan zodiak yang dianggap memiliki keberuntungan lebih besar dibandingkan lainnya.

Dalam astrologi, keberuntungan kerap dihubungkan dengan karakter positif, kemampuan membaca peluang, hingga pengaruh planet yang dipercaya menaungi setiap zodiak. Meski demikian, keberhasilan dalam kehidupan nyata tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kondisi, dan kesempatan yang dimiliki setiap individu.

Sejumlah zodiak diyakini mempunyai karakter yang mendukung datangnya peluang baik, baik dalam urusan karier, hubungan sosial, percintaan, maupun keuangan.

Dilansir dari Horoscope, terdapat lima zodiak yang kerap dikaitkan dengan keberuntungan menurut astrologi. Berikut karakteristik masing-masing zodiak yang menarik untuk diketahui.

1. Sagitarius

Sagitarius sering disebut sebagai salah satu zodiak yang paling identik dengan keberuntungan. Dalam astrologi, zodiak yang memiliki simbol pemanah ini berada di bawah naungan Jupiter, planet yang dikaitkan dengan kemakmuran, pertumbuhan, dan peluang besar.

Pemilik zodiak Sagitarius dikenal memiliki jiwa petualang, optimisme tinggi, serta keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi tantangan dan bersedia keluar dari zona nyaman demi mendapatkan pengalaman yang lebih luas.

Karakter tersebut dipercaya dapat membuka kesempatan yang sebelumnya tidak terpikirkan. Dalam urusan karier, misalnya, keberanian mengambil peluang baru bisa mengantarkan mereka pada pengalaman dan jaringan profesional yang lebih luas.

Sementara dalam kehidupan pribadi, sikap terbuka dan semangat menjalani pengalaman baru membuat Sagitarius sering diasosiasikan dengan perjalanan hidup yang penuh kejutan menyenangkan.

2. Leo

Leo dikenal sebagai zodiak yang memiliki kepercayaan diri, karisma, dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Dalam astrologi, zodiak berlambang singa ini berada di bawah naungan Matahari yang melambangkan vitalitas, ekspresi diri, dan keinginan untuk bersinar.

Sifat percaya diri membuat Leo cenderung berani menunjukkan kemampuan dan mengambil inisiatif ketika melihat peluang. Mereka juga sering digambarkan mampu menarik perhatian melalui pembawaan yang tegas dan penuh semangat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Zodiak Paling Hoki Oktober 2026, Taurus Diramal Kebanjiran Rezeki dan 4 Lainnya Ketiban Uang - Image
Zodiak

5 Zodiak Paling Hoki Oktober 2026, Taurus Diramal Kebanjiran Rezeki dan 4 Lainnya Ketiban Uang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.28 WIB

3 Zodiak di Akhir Oktober 2026 Bakal Punya Momentum, Hoki Siap Ubah Hidupnya Jadi Kian Sejahtera - Image
Zodiak

3 Zodiak di Akhir Oktober 2026 Bakal Punya Momentum, Hoki Siap Ubah Hidupnya Jadi Kian Sejahtera

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.49 WIB

Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat - Image
Zodiak

Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.24 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore