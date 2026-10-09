Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Muhammad Rais Raya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.49 WIB

3 Zodiak di Akhir Oktober 2026 Bakal Punya Momentum, Hoki Siap Ubah Hidupnya Jadi Kian Sejahtera

Zodiak yang diramalkan di akhir Oktober 2026 bakal punya momentum saat hoki mengubah hidupnya jadi kian sejahtera. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan di akhir Oktober 2026 bakal punya momentum saat hoki mengubah hidupnya jadi kian sejahtera. (dok: pexels)

JawaPos.com - Paruh kedua tahun kuda api diprediksi akan jadi satu periode yang indah bagi segelintir orang.

Pihak-pihak yang cukup beruntung dinaungi hoki sangat mungkin akan menjalani satu fase yang bisa mengubah jalan hidup ke depan.

Keberkahan bisa diperoleh yang mana kedatangannya pun juga bisa melalui jalan-jalan yang disenangi.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan di akhir Oktober 2026 bakal punya momentum saat hoki mengubah hidupnya jadi kian sejahtera.

1. Zodiak Aries

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang berzodiak aries diramalkan akan menjalani fase yang indah.

Di akhir tahun 2026 ini, mereka dimungkinkan akan memiliki peluang untuk meraih sukses dalam bidangnya masing-masing.

Serangkaian pencapain bisa diperoleh hingga akhirnya kesuksesan tersebut diikuti pula dengan pundi-pundi rupiah.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat - Image
Zodiak

Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.24 WIB

3 Zodiak yang Bakal Rasakan Hoki di Oktober 2026, Akhir Bulan Tak Lagi Susah Nggak Punya Duit - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Rasakan Hoki di Oktober 2026, Akhir Bulan Tak Lagi Susah Nggak Punya Duit

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Konon Sedang Berada di Fase Hoki - Image
Zodiak

Pintu Kekayaan Terbuka Lebar, 6 Weton Ini Konon Sedang Berada di Fase Hoki

Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.25 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore