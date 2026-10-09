Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Niko Sulpriyono
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.28 WIB

5 Zodiak Paling Hoki Oktober 2026, Taurus Diramal Kebanjiran Rezeki dan 4 Lainnya Ketiban Uang

Ilustrasi Zodiak Kebanjiran Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Kebanjiran Rezeki (freepik)

Ada pula peluang yang datang melalui urusan yang akhirnya menemukan jalan keluar, tawaran yang membuka kesempatan baru, atau hasil dari sesuatu yang sempat tertunda.

Perubahan kecil semacam ini dapat menjadi awal bagi kondisi keuangan yang lebih baik apabila disertai langkah yang tepat.

Dari kelima zodiak tersebut, Taurus menjadi nama yang paling disorot karena diramalkan memiliki potensi kelimpahan rezeki paling kuat sepanjang Oktober 2026.

Sementara itu, empat zodiak lainnya juga dikaitkan dengan peluang finansial yang tidak kalah menarik.

Lantas, bagaimana gambaran keberuntungan masing-masing zodiak pada awal, pertengahan, hingga akhir Oktober?

Simak ulasan lengkapnya berikut ini dilansir dari kanal YouTube Titik Senyum pada Jumat (09/10).

1. Aquarius

Aquarius menjadi salah satu zodiak yang diramalkan memiliki peluang keberuntungan menarik pada Oktober 2026.

Sejak awal bulan, zodiak ini dikaitkan dengan kabar yang berhubungan dengan keuangan, mulai dari uang yang telah lama dinantikan hingga pemberian atau pemasukan dari arah yang tidak terduga.

Hal yang membuat ramalan ini menarik adalah kemungkinan munculnya kabar baik ketika Aquarius justru tidak terlalu mengharapkannya.

Memasuki pertengahan Oktober, peluang rezeki Aquarius digambarkan semakin terbuka.

Pemasukan tambahan yang datang secara bertahap menjadi salah satu gambaran keberuntungan yang menyertai zodiak berelemen udara ini.

Selain itu, sebuah kesempatan yang semula terlihat sederhana berpotensi membuka jalan bagi peluang lain.

Jika sedang menunggu hasil dari suatu urusan, Aquarius dapat menjadikan periode ini sebagai pengingat untuk tetap memperhatikan perkembangan dan menjaga komunikasi dengan pihak terkait.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
3 Zodiak di Akhir Oktober 2026 Bakal Punya Momentum, Hoki Siap Ubah Hidupnya Jadi Kian Sejahtera - Image
Zodiak

3 Zodiak di Akhir Oktober 2026 Bakal Punya Momentum, Hoki Siap Ubah Hidupnya Jadi Kian Sejahtera

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.49 WIB

Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat - Image
Zodiak

Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.24 WIB

3 Zodiak yang Bakal Rasakan Hoki di Oktober 2026, Akhir Bulan Tak Lagi Susah Nggak Punya Duit - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Bakal Rasakan Hoki di Oktober 2026, Akhir Bulan Tak Lagi Susah Nggak Punya Duit

Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.37 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore