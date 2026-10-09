5 Zodiak Paling Hoki Oktober 2026, Taurus Diramal Kebanjiran Rezeki dan 4 Lainnya Ketiban Uang

Ilustrasi Zodiak Kebanjiran Rezeki (freepik)
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Ada pula peluang yang datang melalui urusan yang akhirnya menemukan jalan keluar, tawaran yang membuka kesempatan baru, atau hasil dari sesuatu yang sempat tertunda.
Perubahan kecil semacam ini dapat menjadi awal bagi kondisi keuangan yang lebih baik apabila disertai langkah yang tepat.
Dari kelima zodiak tersebut, Taurus menjadi nama yang paling disorot karena diramalkan memiliki potensi kelimpahan rezeki paling kuat sepanjang Oktober 2026.
Sementara itu, empat zodiak lainnya juga dikaitkan dengan peluang finansial yang tidak kalah menarik.
Lantas, bagaimana gambaran keberuntungan masing-masing zodiak pada awal, pertengahan, hingga akhir Oktober?
Simak ulasan lengkapnya berikut ini dilansir dari kanal YouTube Titik Senyum pada Jumat (09/10).
1. Aquarius
Aquarius menjadi salah satu zodiak yang diramalkan memiliki peluang keberuntungan menarik pada Oktober 2026.
Sejak awal bulan, zodiak ini dikaitkan dengan kabar yang berhubungan dengan keuangan, mulai dari uang yang telah lama dinantikan hingga pemberian atau pemasukan dari arah yang tidak terduga.
Hal yang membuat ramalan ini menarik adalah kemungkinan munculnya kabar baik ketika Aquarius justru tidak terlalu mengharapkannya.
Memasuki pertengahan Oktober, peluang rezeki Aquarius digambarkan semakin terbuka.
Pemasukan tambahan yang datang secara bertahap menjadi salah satu gambaran keberuntungan yang menyertai zodiak berelemen udara ini.
Selain itu, sebuah kesempatan yang semula terlihat sederhana berpotensi membuka jalan bagi peluang lain.
Jika sedang menunggu hasil dari suatu urusan, Aquarius dapat menjadikan periode ini sebagai pengingat untuk tetap memperhatikan perkembangan dan menjaga komunikasi dengan pihak terkait.
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Jawa Pos
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