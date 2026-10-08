Sering Bawa Hoki untuk Orang Lain, 5 Zodiak Ini Konon Punya Energi Keberuntungan Kuat

ilustrasi zodiak pembawa keberuntungan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam astrologi, setiap zodiak dipercaya mempunyai karakter dan energi yang berbeda. Ada yang dikenal penuh ambisi, ada pula yang memiliki sifat hangat, optimistis, dan mampu memberikan pengaruh positif kepada lingkungan di sekitarnya.

Sebagian orang bahkan percaya bahwa karakter tertentu dapat membuat seseorang terlihat seperti pembawa keberuntungan. Kehadiran mereka dianggap mampu menciptakan suasana positif sekaligus membuka peluang baru bagi orang-orang yang berada di dekatnya.

Dilansir dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang dipercaya memiliki kemampuan menularkan energi keberuntungan kepada orang lain. Namun, anggapan ini merupakan bagian dari astrologi dan bukan penentu ilmiah mengenai rezeki seseorang.

1. Sagitarius Sagitarius dikenal sebagai pribadi yang optimistis, bersemangat, dan memiliki pandangan positif terhadap kehidupan. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi masalah dan cenderung melihat kesempatan di balik setiap tantangan.

Sikap tersebut dipercaya dapat memberikan pengaruh baik kepada orang di sekitarnya. Ketika berada bersama Sagitarius, orang lain bisa ikut terdorong untuk lebih berani mengambil peluang dan mencoba hal-hal baru.

Karena sifatnya yang penuh energi positif, Sagitarius kerap dianggap sebagai salah satu zodiak yang mampu membawa suasana keberuntungan ke dalam lingkungan pergaulannya.

2. Pisces Pisces memiliki karakter yang sensitif, intuitif, dan sangat memperhatikan perasaan orang lain. Kemampuan memahami kondisi emosional membuat mereka sering menjadi tempat bagi orang lain untuk berbagi cerita maupun meminta dukungan.

Selain itu, Pisces dikenal memiliki imajinasi dan kreativitas tinggi. Mereka mampu melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda sehingga terkadang menemukan peluang yang tidak terpikirkan sebelumnya.

Sifat empati dan kreativitas tersebut dipercaya membuat Pisces membawa energi positif bagi orang-orang yang berada di dekatnya.

3. Leo Leo identik dengan rasa percaya diri, karisma, dan kemampuan memimpin. Mereka biasanya tidak ragu menunjukkan kemampuan yang dimiliki dan berani mengambil keputusan ketika menghadapi sebuah kesempatan.

Kepribadian yang kuat membuat Leo mudah menjadi pusat perhatian. Dalam astrologi, karakter tersebut juga dipercaya berkaitan dengan kemampuan menarik peluang, kelimpahan, dan keberuntungan.

Bukan hanya untuk diri sendiri, energi positif Leo disebut dapat memengaruhi orang-orang di sekitarnya. Semangat dan keyakinan mereka terkadang membuat orang lain ikut termotivasi untuk mengejar tujuan.