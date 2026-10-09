7 Weton yang Konon Punya Naluri Bisnis Tajam, Wataknya Disebut Cocok Jadi Pengusaha Sukses

Menjadi pengusaha memang tidak cukup hanya bermodalkan keberanian atau uang untuk memulai bisnis.

Seseorang juga perlu memiliki ketekunan, kreativitas, kemampuan berkomunikasi, serta kecakapan mengelola risiko.

Bahkan, kegagalan dan kerugian sering kali menjadi bagian dari proses belajar sebelum sebuah usaha mampu berkembang secara berkelanjutan.

Karena itu, karakter pribadi dapat menjadi salah satu hal menarik untuk dikenali ketika membahas potensi seseorang dalam dunia bisnis.

Dalam kepercayaan primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan watak dan kecenderungan seseorang dalam menjalani kehidupan, termasuk ketika mencari penghasilan atau membangun usaha.

Ada 7 weton yang dipercaya memiliki karakter pendukung untuk menjadi pengusaha, mulai dari kemampuan menjalin relasi hingga mental pantang menyerah.

Lantas, weton apa saja yang konon memiliki naluri bisnis tajam?

Berikut ulasannya berdasarkan penafsiran tradisi Jawa, bukan sebagai kepastian mengenai kesuksesan seseorang dihimpun dari YouTube Nala Weton.

1. Kamis Legi, Punya Kecenderungan Pandai Membaca Orang dan Membangun Relasi

Kamis Legi menjadi salah satu weton yang dipercaya memiliki kemampuan sosial yang baik.

Dalam penafsiran primbon Jawa, pemilik weton ini kerap digambarkan mudah bergaul, mampu menciptakan suasana nyaman, dan cukup peka ketika berinteraksi dengan orang lain.

Karakter tersebut menarik untuk dikaitkan dengan dunia usaha karena bisnis tidak hanya berkaitan dengan produk yang dijual, tetapi juga dengan hubungan yang dibangun bersama pelanggan dan mitra.

Kemampuan memahami orang lain dapat membantu seorang pengusaha mengenali kebutuhan calon pelanggan.