Alexander Zverev Ungkap Kunci Kesuksesannya Musim 2026 Usai Sukses Raih Gelar Grand Slam

JawaPos.com – Alexander Zverev mengungkapkan bahwa dukungan keluarga dan tim terdekat menjadi salah satu kunci kesuksesannya sepanjang musim tenis 2026.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Jum'at (9/10), Petenis asal Jerman berusia 29 tahun itu menjalani musim yang mengesankan dengan meraih dua gelar utama dan semakin dekat untuk menempati peringkat pertama dunia.

Zverev menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama orang-orang yang terus mendampinginya dalam berbagai situasi. Ia secara khusus menyebut ayahnya sebagai sosok panutan yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan kariernya.

Menurut Zverev, keberadaan orang-orang yang paling mengenalnya sangat penting, terutama ketika menghadapi masa-masa sulit dalam karier profesional.

Zverev menilai dukungan tim membantunya tetap berjuang mencapai tujuan bersama meskipun terkadang muncul perbedaan pendapat atau perselisihan.

Sepanjang musim ini, Zverev mencatatkan 58 kemenangan dan 15 kekalahan serta tengah memburu gelar ketiganya pada 2026 di Rolex Shanghai Masters.

Setelah memastikan tempat di Nitto ATP Finals, ia masih memiliki lima pekan untuk mempertahankan performa dan menutup musim dengan hasil positif.