Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.26 WIB

Alexander Zverev Ungkap Kunci Kesuksesannya Musim 2026 Usai Sukses Raih Gelar Grand Slam

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123) - Image

Alexander Zverev (Instagram @alexzverev123)

JawaPos.com – Alexander Zverev mengungkapkan bahwa dukungan keluarga dan tim terdekat menjadi salah satu kunci kesuksesannya sepanjang musim tenis 2026.

Dilansir dari laman resmi ATP Tour pada Jum'at (9/10), Petenis asal Jerman berusia 29 tahun itu menjalani musim yang mengesankan dengan meraih dua gelar utama dan semakin dekat untuk menempati peringkat pertama dunia.

Zverev menilai pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras bersama orang-orang yang terus mendampinginya dalam berbagai situasi. Ia secara khusus menyebut ayahnya sebagai sosok panutan yang memiliki pengaruh besar dalam perjalanan kariernya.

Menurut Zverev, keberadaan orang-orang yang paling mengenalnya sangat penting, terutama ketika menghadapi masa-masa sulit dalam karier profesional.

Zverev menilai dukungan tim membantunya tetap berjuang mencapai tujuan bersama meskipun terkadang muncul perbedaan pendapat atau perselisihan. 

Sepanjang musim ini, Zverev mencatatkan 58 kemenangan dan 15 kekalahan serta tengah memburu gelar ketiganya pada 2026 di Rolex Shanghai Masters.

Setelah memastikan tempat di Nitto ATP Finals, ia masih memiliki lima pekan untuk mempertahankan performa dan menutup musim dengan hasil positif.

Meski berpeluang bersaing memperebutkan peringkat pertama dunia, Zverev menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada pertandingan yang akan dijalani.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
5 Weton yang Sering Diremehkan, tetapi Dipercaya Bisa Sukses Berkat Ketekunan dan Kerja Keras - Image
Zodiak

5 Weton yang Sering Diremehkan, tetapi Dipercaya Bisa Sukses Berkat Ketekunan dan Kerja Keras

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.59 WIB

7 Weton yang Konon Punya Naluri Bisnis Tajam, Wataknya Disebut Cocok Jadi Pengusaha Sukses - Image
Zodiak

7 Weton yang Konon Punya Naluri Bisnis Tajam, Wataknya Disebut Cocok Jadi Pengusaha Sukses

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.49 WIB

Bakat Terpendam Jadi Modal Sukses, Ini 5 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Beruntung - Image
Zodiak

Bakat Terpendam Jadi Modal Sukses, Ini 5 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Beruntung

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.05 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore