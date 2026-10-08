Bakat Terpendam Jadi Modal Sukses, Ini 5 Tanggal Lahir yang Disebut Paling Beruntung

Iilustrasi tanggal lahir dengan segudang bakat (freepik)

JawaPos.com – Setiap orang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Dalam budaya Jawa, salah satu cara yang dipercaya dapat menggambarkan karakter seseorang adalah melalui tanggal kelahirannya.

Primbon Jawa sejak lama digunakan sebagian masyarakat sebagai pedoman untuk melihat berbagai aspek kehidupan, mulai dari watak, potensi diri, rezeki, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dilansir dari YouTube Birthpedia, terdapat lima tanggal lahir yang dipercaya memiliki karakter dan bakat tertentu sehingga berpotensi lebih mudah mencapai kesuksesan serta kemapanan menurut primbon Jawa.

Meski demikian, ramalan berdasarkan tanggal lahir sebaiknya dipandang sebagai bagian dari tradisi dan kepercayaan. Kesuksesan dalam kehidupan tetap dipengaruhi oleh usaha, keputusan, kesempatan, serta kemampuan seseorang dalam mengembangkan potensinya.

Berikut lima tanggal lahir yang disebut memiliki bakat dan karakter istimewa:

1. Tanggal 1 Orang yang lahir pada tanggal 1 dipercaya memiliki sifat mandiri dan rasa percaya diri yang cukup kuat. Mereka cenderung berani mengambil peran sebagai pemimpin maupun menjadi orang pertama yang memulai sesuatu.

Pemilik tanggal ini juga biasanya mempunyai tekad besar untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Mereka mampu mengembangkan ide menjadi sesuatu yang nyata apabila berani keluar dari terlalu banyak pertimbangan.

Di sisi lain, mereka dikenal cukup sensitif sehingga dukungan dan lingkungan yang positif dapat membantu mengeluarkan kemampuan terbaik yang dimiliki.

2. Tanggal 4 Tanggal 4 dalam primbon Jawa kerap dikaitkan dengan pribadi yang memiliki perilaku baik dan menjunjung tinggi rasa hormat kepada orang tua.

Mereka dipercaya mempunyai sifat tekun, jujur, serta cukup pandai dalam berkomunikasi. Kemampuan tersebut membuat pemilik tanggal 4 mudah membangun hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya.

Dengan karakter yang konsisten dan sikap yang disenangi banyak orang, mereka dipercaya mempunyai peluang untuk mencapai kehidupan yang lebih mapan.

3. Tanggal 5 Mereka yang lahir pada tanggal 5 dikenal sebagai pribadi yang aktif, penuh semangat, dan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai keadaan.