Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.38 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Peluang Cinta Baru Terbuka, Karier Perlu Usaha

Gambar utama - Image
Ilustrasi zodiak Leo (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo membuat Leo mungkin membutuhkan waktu untuk menyendiri dan menenangkan pikiran di tengah kesibukan.

Tidak ada salahnya mengambil jeda sejenak untuk mengevaluasi perasaan atau sekadar menikmati waktu tanpa gangguan.

Namun, pastikan Anda tetap menjaga komunikasi dengan orang-orang terdekat agar kebutuhan untuk menyendiri tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Dalam urusan asmara, Leo yang masih lajang berpeluang mengenal seseorang melalui teman bersama atau lingkungan pergaulan.

Pertemuan tersebut bisa membuka kesempatan untuk menjalin kedekatan baru. Sementara itu, Leo yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan besar ketika hubungan sedang menghadapi persoalan.

Kondisi keuangan diperkirakan relatif stabil, meskipun ada kemungkinan pengeluaran sedikit lebih besar daripada perkiraan. Di sisi karier, rutinitas yang terasa monoton mungkin mengurangi semangat kerja.

Meski demikian, tetaplah fokus dan berusaha maksimal karena peluang untuk meningkatkan penghasilan bisa muncul ketika Anda terus mengembangkan kemampuan.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Leo selengkapnya pada Sabtu, 10 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Leo

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Keuangan Berpeluang Membaik, Hubungan Asmara - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Cancer Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Keuangan Berpeluang Membaik, Hubungan Asmara

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.36 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Rezeki dari Proyek Lama, Asmara Makin Hangat - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Virgo Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Rezeki dari Proyek Lama, Asmara Makin Hangat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.34 WIB

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Hubungan Asmara Bahas Masa Depan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Hubungan Asmara Bahas Masa Depan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.32 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore