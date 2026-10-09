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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.29 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Peluang Penghasilan Bertambah, Promosi Kerja

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Ilustrasi zodiak Scorpio (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo diperkirakan membuat Scorpio lebih banyak memikirkan masa depan, terutama ketika sedang menghadapi ketidakpastian dalam hidup.

Agar kekhawatiran tidak mengganggu aktivitas sehari-hari, cobalah mengevaluasi hal-hal yang masih bisa dikendalikan dan menyusun rencana secara bertahap. Anda juga perlu lebih memperhatikan pola makan dan menjaga kesehatan dengan lebih serius.

Dalam urusan asmara, Scorpio yang sudah memiliki pasangan mungkin merasakan perubahan dalam hubungan.

Kehangatan dan romantisme yang dahulu terasa kuat bisa saja mulai berkurang karena kesibukan atau rutinitas sehari-hari.

Kondisi ini sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut. Luangkan waktu untuk kembali membangun kedekatan dan menciptakan momen menyenangkan bersama pasangan.

Sementara itu, kehidupan profesional menunjukkan peluang yang cukup menjanjikan. Keinginan Scorpio untuk mendapatkan promosi mungkin semakin dekat dengan kenyataan apabila Anda terus menunjukkan kinerja yang baik.

Dari sisi keuangan, kerja keras berpotensi mendatangkan hasil positif, bahkan membuka kesempatan memperoleh penghasilan tambahan.

Yuk simak ramalan lengkap dari zodiak Scorpio seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Cinta Scorpio

Editor: Hanny Suwindari
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