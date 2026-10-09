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Rabbany Wanadriani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.31 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Libra Sabtu 10 Oktober 2026: Keberuntungan, Karier, Cinta, hingga Kesehatan

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ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Cinta datang dengan isyarat besar atau pernyataan penuh gairah dari Leo, nikmati setiap momen kekaguman. 

Sementara Libra biarkan pesona bawaanmu menciptakan keajaiban dalam cinta.

Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada Sabtu 10 Oktober 2026 untuk Leo dan Libra.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Keberuntungan & Uang

Kepercayaan finansial meningkat, tetapi hindari pemborosan yang mencolok. 

Wawasan Karir

Kepemimpinan Anda di tempat kerja akan mendapatkan rasa hormat. Karena itu, bagikan sorotan untuk keuntungan yang lebih besar. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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