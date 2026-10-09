Ramalan Zodiak Libra Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Hubungan Asmara Bahas Masa Depan

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo diperkirakan membuat suasana hati Libra berubah-ubah. Anda mungkin merasa ceria pada satu waktu, kemudian menjadi lebih murung tanpa alasan yang jelas.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, cobalah menjaga keseimbangan emosi dan tidak terburu-buru mengambil keputusan ketika perasaan sedang tidak stabil.
Dalam kehidupan asmara, Libra yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai ingin membicarakan arah hubungan dan rencana masa depan bersama.
Sementara itu, Libra yang masih lajang berpeluang menikmati percakapan menarik dengan seseorang berzodiak Sagitarius.
Di lingkungan kerja, kemampuan menyampaikan pendapat dengan tenang dan sopan akan membantu Anda menghadapi perbedaan pandangan tanpa memicu konflik.
Kondisi keuangan diperkirakan cukup seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Meski demikian, Libra perlu berhati-hati jika berencana menanamkan modal pada investasi baru.
Dari sisi karier, kerja keras dan konsistensi berpotensi memberikan hasil positif di kemudian hari, termasuk membuka kesempatan untuk mendapatkan promosi.
Mari simak ramalan lengkap zodiak Libra pada hari Sabtu, 10 Oktober 2026 seperti dilansir dari Astrotalk.
Cinta Libra
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