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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.40 WIB

Ramalan Zodiak Libra 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com – Transit planet ini akan menjadi waktu yang baik untuk memperkuat keamanan ekonomi dan keuangan, zodiak libra. Kondisi keuangan libra terlihat sehat, jadi hari ini merupakan waktu yang ideal untuk bersantai dan melepas penat. 

Luangkan waktu bersama orang terdekat dan gunakan hari ini untuk merencanakan masa depan. Fokus libra hari ini adalah untuk bersantai dan menikmati waktu yang menyenangkan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Jumat, 9 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra dan pasangan lebih terbuka satu sama lain untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman. Terkait karir, cobalah untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang mulai terabaikan.

Sementara itu, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghirup udara segar serta berolahraga. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat libra memperoleh keuntungan yang banyak.

Cinta Libra

Pasangan libra mungkin menjadi sedikit agresif akhir-akhir ini, jadi ada baiknya membicarakan beberapa masalah yang muncul. 

Luangkan waktu untuk membicarakan semuanya dan pastikan untuk menyampaikan keinginanmu dengan jelas untuk terhindar dari kesalahpahaman. Kalian berdua perlu lebih terbuka satu sama lain untuk meningkatkan keharmonisan dan pemahaman bersama.

Karir Libra

Hari ini mungkin terasa cukup sepi, setelah libra mengalami periode kerja yang sangat berat baru-baru ini. Libra senang dengan perubahan ini. Jadi, cobalah untuk menyelesaikan beberapa hal yang mulai terabaikan.

Kesehatan Libra

Hari ini akan membangkitkan perasaan sejahtera di dalam diri libra. Nikmati periode dimana nyeri yang libra alami mulai mereda.

Jadi, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menghirup udara segar dan berolahraga. Pola makan libra umumnya baik. Tetapi, kecenderungan malas menyebabkan libra sering ngemil, jadi waspadalah terhadap hal ini.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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