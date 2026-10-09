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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.04 WIB

Ramalan Zodiak Gemini 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific)

JawaPos.com - Pasangan zodiak gemini mungkin tampak kesal dan sepertinya tidak ingin berbicara. Hal ini bisa membuat frustrasi karena gemini tidak suka dibiarkan dalam kondisi ketidaktahuan. Berhati-hatilah dan hindari godaan untuk memaksa. 

Hal ini tidak akan membuat pasanganmu berbagi. Sebaliknya, hal ini bisa menciptakan jarak diantara kalian. Bertahanlah dan biarkan pasanganmu berbicara ketika waktunya tepat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berusaha menghilangkan keraguan yang dimiliki tentang seseorang yang sedang didekati. Terkait karir, strategi dan perencanaan gemini mengenai pekerjaan akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk mengendalikan emosi dan memberi perasaan sejahtera. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.

Cinta Gemini

Cobalah menghilangkan keraguan apa pun yang dimiliki tentang seseorang. Jika memiliki kekhawatiran besar atau bahkan keraguan tentangnya, jangan menyimpannya sendiri. 

Bicarakan dengan teman dan keluarga, kemudian mintalah pendapat mereka. Selalu percayai instingmu sendiri dalam memilih pasangan hidup.

Karir Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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