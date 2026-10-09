Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Beri Waktu Istirahat

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026, diperkirakan cukup baik selama mampu menjaga keseimbangan antara aktivitas sehari-hari dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

Keinginan untuk menyelesaikan banyak tanggung jawab terkadang membuat Capricorn terlalu memaksakan diri, padahal menjaga kesehatan juga membutuhkan perhatian dan waktu yang memadai.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas fisik dapat menjadi salah satu cara untuk mempertahankan kebugaran sekaligus membantu menjaga suasana hati agar tetap positif.

Namun, Capricorn sebaiknya tidak menjadikan olahraga sebagai alasan untuk terus berlatih meskipun tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Jika belum terbiasa berolahraga secara teratur, mulailah dengan kegiatan sederhana seperti berjalan kaki, melakukan peregangan, atau menjalani latihan ringan sesuai kemampuan.

Tidak perlu langsung menetapkan target yang terlalu tinggi karena kebiasaan sehat yang dilakukan secara konsisten dapat lebih mudah dipertahankan dalam jangka panjang.