Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.00 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Jumat, 9 Oktober 2026: Jaga Stamina dan Hindari Kelelahan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Scorpio pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat, terutama jika rutinitas harian dipenuhi berbagai kegiatan yang menguras tenaga.

Kesibukan terkadang membuat Scorpio langsung menjalani aktivitas fisik tanpa mempersiapkan tubuh terlebih dahulu, padahal kebiasaan tersebut dapat meningkatkan risiko ketegangan otot atau membuat tubuh lebih cepat merasa lelah.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sebelum melakukan olahraga atau kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga, Scorpio sebaiknya meluangkan waktu untuk melakukan pemanasan agar tubuh lebih siap menghadapi gerakan yang intens.

Jangan terburu-buru meningkatkan durasi maupun tingkat kesulitan latihan hanya karena ingin menyelesaikan target yang telah ditentukan.

Ketika tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan, berikan kesempatan untuk beristirahat dan sesuaikan aktivitas dengan kondisi fisik saat itu.

Memaksakan diri ketika tenaga sudah terkuras justru dapat mengganggu kenyamanan dan membuat pemulihan membutuhkan waktu lebih lama.

Selain memperhatikan kebugaran fisik, Scorpio juga perlu menjaga kondisi pikiran agar tidak terus terbebani oleh persoalan yang belum terselesaikan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Keseimbangan - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Keseimbangan

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.12 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 9 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas dan Jaga Kebugaran - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 9 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas dan Jaga Kebugaran

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Beri Waktu Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Jaga Kebugaran dan Beri Waktu Istirahat

Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.07 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore