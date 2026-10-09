Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Jumat, 9 Oktober 2026: Kurangi Tekanan dan Pulihkan Stamina

JawaPos.com - Kesehatan Virgo pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga dengan lebih cermat karena kesibukan dan tuntutan pekerjaan berpotensi menguras energi jika tidak diimbangi dengan istirahat yang cukup.

Kebiasaan memikirkan banyak tanggung jawab sekaligus juga dapat membuat Virgo kesulitan memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Virgo pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Virgo sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi fisik, terutama ketika mulai merasakan sakit kepala, tubuh terasa pegal, atau energi menurun dibandingkan biasanya.

Keluhan tersebut tidak sebaiknya diabaikan begitu saja, terlebih jika mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.

Ketika tubuh terasa lelah, cobalah menghentikan pekerjaan sejenak daripada terus memaksakan diri menyelesaikan seluruh tanggung jawab.

Beristirahat sebentar, berpindah posisi, dan mencukupi kebutuhan cairan dapat membantu menjaga kenyamanan tubuh selama menjalani rutinitas.