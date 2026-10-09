Ramalan Kesehatan Zodiak Taurus Jumat, 9 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Taurus pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur ritme kegiatan agar tubuh tetap memiliki cukup waktu untuk memulihkan tenaga.
Keinginan menyelesaikan seluruh pekerjaan terkadang membuat Taurus menunda istirahat meskipun tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Taurus sebaiknya mulai memahami bahwa menjaga kesehatan sama pentingnya dengan memenuhi tanggung jawab sehari-hari.
Memaksakan diri terus bekerja tanpa jeda justru dapat membuat aktivitas terasa semakin berat dan mengurangi kenyamanan saat menjalani rutinitas.
Karena itu, sisihkan waktu untuk berhenti sejenak ketika tubuh membutuhkan pemulihan.
Pastikan waktu tidur juga tercukupi agar tubuh dapat beristirahat dengan baik dan Anda lebih siap menghadapi kegiatan berikutnya.
Selain istirahat, kebiasaan makan secara teratur perlu dipertahankan meskipun jadwal pekerjaan sedang padat.
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Jawa Pos
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