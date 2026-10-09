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Leni Setya Wati
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.07 WIB

Ramalan Zodiak Aries Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Cinta Makin Harmonis, Keuangan Meningkat

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Ilustrasi zodiak Aries (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo membawa pengaruh positif bagi Aries dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Menghabiskan waktu bersama teman-teman bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk memperbaiki suasana hati sekaligus mempererat hubungan sosial.

Aries juga disarankan untuk lebih aktif bergerak dan tidak menghabiskan terlalu banyak waktu dengan duduk sepanjang hari.

Dalam urusan asmara, hubungan Aries dengan pasangan diperkirakan terasa lebih nyaman dan harmonis. Suasana yang tenang dapat membantu Anda menikmati kebersamaan tanpa perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi.

Sementara itu, kondisi keuangan menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan. Pertahankan kebiasaan mengelola uang secara bijak agar rencana finansial yang telah disusun dapat berjalan sesuai harapan.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkapnya pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Cinta Aries

Pengaruh Mars membuat Aries yang sudah memiliki pasangan merasa lebih percaya diri dan nyaman dalam menjalani hubungan.

Meski demikian, kepercayaan diri tersebut sebaiknya tetap diimbangi dengan sikap hati-hati agar Anda tidak mengambil keputusan secara gegabah.

Editor: Hanny Suwindari
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