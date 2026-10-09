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Leni Setya Wati
Jumat, 9 Oktober 2026 | 16.02 WIB

Ramalan Zodiak Gemini Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Asmara Berpotensi Terusik Masa Lalu

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Ilustrasi zodiak Gemini (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo diperkirakan membuat suasana hati Gemini lebih mudah berubah, terutama ketika menghadapi tekanan atau persoalan yang belum terselesaikan.

Karena itu, penting untuk menjaga ketenangan dan tidak terburu-buru mengambil keputusan saat emosi sedang tidak stabil.

Gemini juga perlu memperhatikan pola makan dengan mengurangi konsumsi makanan berat dan berlemak agar kondisi tubuh tetap terjaga.

Dalam urusan asmara, Gemini yang masih lajang berpeluang menikmati pertemuan baru, percakapan menarik, hingga pengalaman pendekatan yang menyenangkan.

Namun, bagi yang sudah memiliki pasangan, kehadiran kenangan atau persoalan terkait mantan kekasih mungkin menimbulkan ketidaknyamanan.

Di sisi lain, kondisi keuangan perlu mendapat perhatian lebih, terutama jika masih ada utang yang belum diselesaikan. Mulailah menyusun rencana pelunasan yang realistis agar beban finansial tidak terus menumpuk.

Yuk simak ramalan zodiak Gemini mulai dari urusan percintaan hingga kesehatan seperti dilansir dari Astrotalk.

Cinta Gemini

Gemini yang masih lajang diprediksi memiliki kesempatan untuk memperluas pergaulan dan mengenal orang baru.

Editor: Hanny Suwindari
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