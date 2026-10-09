Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 9 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini akan melambung tinggi hari ini. Gemini dapat melangkah maju di jalur yang tepat jika bertanggung jawab atas suatu proyek.

Kemungkinan-kemungkinan baru mungkin akan datang, sehingga memungkinkan gemini untuk menjelajahi dan menemukan hal-hal baru. Segala sesuatunya akan berjalan baik, selama gemini dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi.

Hari ini akan sangat berbeda, karena zodiak cancer akan mencoba sesuatu yang unik. Cancer akan berpikir untuk menghidupkan kembali rutinitas lama yang monoton.

Saatnya cancer keluar bersama teman-teman untuk menghilangkan kebosanan dan bersenang-senang. Singkirkan ide-ide lama dan cobalah memasukkan ide-ide baru ke, sesuai dengan kehidupan modern yang cancer jalani saat ini.

Hari ini, cancer akan mulai merasa segar dan terlahir kembali. Perubahan baru akan membantu cancer mendapatkan pandangan baru untuk hal yang sama.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Jumat, 9 Oktober 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus berusaha menghilangkan keraguan yang dimiliki tentang seseorang yang sedang didekati. Terkait karir, strategi dan perencanaan gemini mengenai pekerjaan akhirnya membuahkan hasil.

Sementara itu, lakukan meditasi dan yoga untuk mengendalikan emosi dan memberi perasaan sejahtera. Terkait keuangan, cobalah mendiversifikasi portofolio saham guna memasukkan beberapa saham yang berisiko tinggi.