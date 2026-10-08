Jangan Sembarangan Curhat! 3 Shio Ini Konon Mudah Membocorkan Cerita

Ilustrasi shio yang paling cepu dan jadi biang gosip dalam kehidupan sehari hari (freepik) JawaPos.com - Gosip memang kerap muncul dalam kehidupan sosial. Namun, kebiasaan membicarakan urusan orang lain atau membocorkan cerita yang seharusnya dirahasiakan dapat memicu kesalahpahaman hingga merusak hubungan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter setiap shio sering dikaitkan dengan berbagai kecenderungan perilaku, termasuk dalam hal berkomunikasi dan menjaga rahasia. Bagi sebagian orang, mengetahui karakter tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan ketika memilih orang untuk berbagi cerita pribadi. Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang disebut memiliki kecenderungan menjadi sosok “cepu” atau mudah menyebarkan informasi kepada orang lain. Baca Juga:7 Shio yang Diprediksi Makin Kaya, Rezekinya Mengalir dan Hidup Semakin Makmur 1. Shio Ayam Pemilik Shio Ayam dikenal memiliki karakter yang berani berbicara dan cukup kritis dalam melihat berbagai hal. Mereka juga tidak segan menyampaikan pendapat mengenai sesuatu yang menarik perhatian. Sifat terbuka tersebut dalam ramalan tertentu dianggap bisa membuat mereka lebih mudah terlibat dalam pembicaraan mengenai kehidupan orang lain. Jika tidak berhati-hati, komentar yang awalnya hanya sekadar obrolan dapat berkembang menjadi gosip dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam hubungan pertemanan maupun pekerjaan. 2. Shio Naga Shio Naga digambarkan sebagai pribadi yang terbuka dan cenderung terus terang ketika berkomunikasi. Mereka biasanya tidak terlalu suka menyembunyikan sesuatu dan dapat berbicara secara spontan. Karakter tersebut membuat pemilik Shio Naga dalam ramalan ini dianggap perlu lebih berhati-hati ketika menerima cerita pribadi dari orang lain. Bukan selalu karena memiliki niat buruk, tetapi sifat spontan ketika berbicara dapat membuat informasi yang seharusnya bersifat rahasia tanpa sengaja diketahui orang lain. 3. Shio Kelinci Shio Kelinci umumnya dikenal memiliki sifat lembut dan sensitif. Mereka bahkan sering dianggap sebagai sosok yang nyaman untuk dijadikan tempat berbagi cerita. Meski demikian, dalam ramalan ini Kelinci disebut dapat berubah ketika merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan perlakuan seseorang. Perasaan yang sensitif tersebut dipercaya bisa memengaruhi cara mereka merespons informasi yang sebelumnya dipercayakan kepadanya. Karena itu, pemilik Shio Kelinci disarankan untuk lebih mampu mengendalikan emosi dan mempertimbangkan kembali sebelum menceritakan rahasia orang lain. Pada akhirnya, kemampuan menjaga kepercayaan tetap menjadi hal penting dalam membangun hubungan yang sehat.