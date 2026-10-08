Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Lania Monica
Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.21 WIB

Jangan Sembarangan Curhat! 3 Shio Ini Konon Mudah Membocorkan Cerita

Ilustrasi shio yang paling cepu dan jadi biang gosip dalam kehidupan sehari hari (freepik)

JawaPos.com - Gosip memang kerap muncul dalam kehidupan sosial. Namun, kebiasaan membicarakan urusan orang lain atau membocorkan cerita yang seharusnya dirahasiakan dapat memicu kesalahpahaman hingga merusak hubungan. Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, karakter setiap shio sering dikaitkan dengan berbagai kecenderungan perilaku, termasuk dalam hal berkomunikasi dan menjaga rahasia.

Bagi sebagian orang, mengetahui karakter tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan ketika memilih orang untuk berbagi cerita pribadi.

Dilansir dari kanal YouTube Shio Daily, terdapat tiga shio yang disebut memiliki kecenderungan menjadi sosok “cepu” atau mudah menyebarkan informasi kepada orang lain.

1. Shio Ayam

Pemilik Shio Ayam dikenal memiliki karakter yang berani berbicara dan cukup kritis dalam melihat berbagai hal. Mereka juga tidak segan menyampaikan pendapat mengenai sesuatu yang menarik perhatian.

Sifat terbuka tersebut dalam ramalan tertentu dianggap bisa membuat mereka lebih mudah terlibat dalam pembicaraan mengenai kehidupan orang lain. Jika tidak berhati-hati, komentar yang awalnya hanya sekadar obrolan dapat berkembang menjadi gosip dan berpotensi menimbulkan persoalan dalam hubungan pertemanan maupun pekerjaan.

2. Shio Naga

Shio Naga digambarkan sebagai pribadi yang terbuka dan cenderung terus terang ketika berkomunikasi. Mereka biasanya tidak terlalu suka menyembunyikan sesuatu dan dapat berbicara secara spontan.

Karakter tersebut membuat pemilik Shio Naga dalam ramalan ini dianggap perlu lebih berhati-hati ketika menerima cerita pribadi dari orang lain. Bukan selalu karena memiliki niat buruk, tetapi sifat spontan ketika berbicara dapat membuat informasi yang seharusnya bersifat rahasia tanpa sengaja diketahui orang lain.

3. Shio Kelinci

Shio Kelinci umumnya dikenal memiliki sifat lembut dan sensitif. Mereka bahkan sering dianggap sebagai sosok yang nyaman untuk dijadikan tempat berbagi cerita.

Meski demikian, dalam ramalan ini Kelinci disebut dapat berubah ketika merasa tersinggung atau tidak nyaman dengan perlakuan seseorang. Perasaan yang sensitif tersebut dipercaya bisa memengaruhi cara mereka merespons informasi yang sebelumnya dipercayakan kepadanya.

Karena itu, pemilik Shio Kelinci disarankan untuk lebih mampu mengendalikan emosi dan mempertimbangkan kembali sebelum menceritakan rahasia orang lain. Pada akhirnya, kemampuan menjaga kepercayaan tetap menjadi hal penting dalam membangun hubungan yang sehat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
7 Shio yang Diprediksi Makin Kaya, Rezekinya Mengalir dan Hidup Semakin Makmur - Image
Zodiak

7 Shio yang Diprediksi Makin Kaya, Rezekinya Mengalir dan Hidup Semakin Makmur

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.18 WIB

Rezeki Makin Lancar, 4 Shio Ini Diramal Bisa Mewujudkan Rumah Impian hingga Mobil Baru - Image
Zodiak

Rezeki Makin Lancar, 4 Shio Ini Diramal Bisa Mewujudkan Rumah Impian hingga Mobil Baru

Jumat, 9 Oktober 2026 | 06.05 WIB

Bukan Jadi Karyawan, 4 Shio Ini Konon Lebih Bersinar Saat Menjalankan Bisnis Sendiri - Image
Zodiak

Bukan Jadi Karyawan, 4 Shio Ini Konon Lebih Bersinar Saat Menjalankan Bisnis Sendiri

Jumat, 9 Oktober 2026 | 05.30 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore