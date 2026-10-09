5 Shio Ini Hidupnya Paling Mujur dan Bisa Berubah Drastis ke Arah Lebih Baik

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap Shio dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap peruntungan hidup seseorang, mulai dari rezeki, karir, hingga asmara.

Tahun ini diprediksi ada beberapa Shio yang disebut-sebut akan mengalami keberuntungan luar biasa, bahkan nasibnya diprediksi berubah drastis ke arah yang lebih baik.

Kehidupan mereka bukan hanya dipenuhi kekayaan saja, tetapi juga mendapat peluang emas yang bisa membawa kesuksesan besar.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut ini merupakan lima Shio yang paling mujur dan hidupnya bisa berubah drastis ke arah yang lebih baik.

1. Shio Naga

Shio Naga merupakan simbol kekuatan, kewibawaan, dan kepemimpinan. Mereka yang lahir di bawah naungan Shio Naga akan merasakan dorongan besar dari energi kosmik di tahun ini.

Banyak pintu rezeki yang terbuka, proyek besar yang berhasil hingga hubungan kerja yang semakin harmonis.

Tidak jarang Shio Naga juga mendapatkan keberuntungan tak terduga, seperti dukungan dari orang penting atau kesempatan emas yang datang di saat genting.

2. Shio Tikus