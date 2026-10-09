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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Uangnya Sering Keluar untuk Belanja, 3 Shio Ini Dipercaya Mudah Mendapatkan Rezeki Lagi

ilustrasi shio yang paling boros. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang paling boros. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Setiap orang memiliki kebiasaan berbeda dalam menggunakan uang. Ada yang lebih senang menabung dan hidup sederhana, sementara sebagian lainnya memilih menikmati hasil kerja dengan berbelanja, mencoba pengalaman baru, atau berbagi kepada orang-orang terdekat.

Dalam astrologi Tiongkok, karakter seseorang terkadang dikaitkan dengan shio yang menaunginya. Beberapa shio bahkan dipercaya mempunyai kebiasaan belanja yang cukup tinggi, tetapi tetap mampu menjaga kondisi keuangan karena memiliki semangat bekerja dan kemampuan melihat peluang.

Mereka digambarkan tidak ragu mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginan pribadi maupun membantu orang lain. Di sisi lain, mereka juga dipercaya mempunyai karakter yang mendukung upaya memperoleh penghasilan dan membangun kesejahteraan.

Dilansir dari Rezeki&Hoki, terdapat tiga shio yang dikenal gemar menghabiskan uang, tetapi dipercaya memiliki peluang untuk mempertahankan kemakmuran. Berikut ulasannya.

1. Shio Anjing

Pemilik shio Anjing dikenal dalam astrologi Tiongkok sebagai sosok yang loyal, peduli, dan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap orang-orang di sekitarnya. Karakter tersebut membuat mereka sering digambarkan rela mengeluarkan uang demi memberikan kebahagiaan kepada diri sendiri maupun orang terdekat.

Mereka tidak selalu keberatan membantu teman atau keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Bagi sebagian pemilik shio ini, berbagi merupakan salah satu cara untuk menunjukkan kasih sayang dan menjaga hubungan baik.

Kebiasaan tersebut terkadang membuat pengeluaran mereka cukup besar. Terlebih jika mereka sulit menolak permintaan bantuan atau ingin memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang yang disayangi.

Meski begitu, shio Anjing juga dipercaya memiliki sisi rasional ketika berhubungan dengan keuangan. Mereka digambarkan mampu mempertimbangkan manfaat jangka panjang dan tertarik pada pilihan yang berpotensi memberikan keuntungan di kemudian hari.

Perpaduan antara etos kerja, kepedulian, dan pertimbangan yang matang inilah yang membuat shio Anjing dikaitkan dengan kemampuan menjaga kesejahteraan meskipun dikenal cukup royal.

2. Shio Babi

Shio Babi sering diasosiasikan dengan kecintaan terhadap kenyamanan dan kenikmatan hidup. Mereka digambarkan senang menikmati makanan lezat, membeli barang yang disukai, serta memberikan penghargaan kepada diri sendiri setelah bekerja keras.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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