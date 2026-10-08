4 Zodiak yang Menyukai Tantangan, Berani Mengambil Resiko dan Mencoba Hal-Hal Baru

Ilustrasi berpetualang. (Magnific)
JawaPos.com - Empat zodiak ini dikenal sebagai sosok pemberani.
Mereka memiliki jiwa petualang yang tinggi sehingga senang mencoba berbagai aktivitas yang menantang dan memacu adrenalin.
Bagi mereka, hidup terasa lebih lengkap saat diisi dengan pengalaman baru dan tantangan. Mereka berani mencoba berbagai olahraga ekstrem, menjelajahi tempat baru, menjajal hobi baru, sampai mengambil risiko untuk mendapatkan pengalaman berbeda.
Berdasarkan informasi dari laman /timesofindia yang dikutip pada (8/10) berikut daftar zodiak yang menyukai tantangan.
Aries
Aries menyukai aktivitas yang dapat memicu adrenalin,seperti olahraga ekstrem ataupun melakukan trip secara spontan. Travelling tanpa rencana justru yang membuat suatu pengalaman menjadi tidak terlupakan bagi aries.
Sagittarius
Sagittarius sangat suka berpetualang. Mereka selalu siap untuk mencoba hal baru dan mengunjungi tempat yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Sagittarius gemar menjelajahi berbagai hal yang berbeda.
Gemini
Gemini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Mereka menyukai perubahan dan selalu mencari kegiatan kreatif untuk dilakukan. Gemini kerap mencoba hobi baru atau menjalani road trip tidak terduga.
Aquarius
Aquarius gemar melakukan sesuatu yang unik dan berbeda. Mereka menikmati setiap kesempatan untuk mencoba ide dan kreativitas baru, bahkan disaat kegiatan tersebut terbilang tidak biasa.
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