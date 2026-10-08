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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 04.16 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Pola Makan dan Stamina

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Kamis, 8 Oktober 2026 perlu dijaga dengan memperhatikan pola makan sekaligus memberikan tubuh waktu yang cukup untuk memulihkan energi.

Semangat yang tinggi mungkin membuat Aries ingin menyelesaikan banyak kegiatan dalam waktu bersamaan, tetapi tubuh tetap memiliki batas yang perlu diperhatikan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aktivitas yang terlalu padat tanpa jeda dapat membuat stamina menurun secara perlahan.

Karena itu, Aries sebaiknya tidak hanya memikirkan apa yang harus diselesaikan, tetapi juga mempertimbangkan kapan tubuh membutuhkan waktu untuk beristirahat.

Pola makan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian.

AstroTalk menyarankan Aries untuk tidak terlalu sering mengonsumsi makanan yang sangat pedas karena dapat menimbulkan rasa kurang nyaman pada tubuh.

Aries tidak harus sepenuhnya menghindari makanan favorit, tetapi sebaiknya mengatur porsi dan frekuensinya agar tetap seimbang.

Editor: Novia Tri Astuti
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