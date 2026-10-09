Ramalan Kesehatan Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Pulihkan Energi dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Pisces (Freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan keseimbangan antara kesibukan sehari-hari dan waktu yang dibutuhkan tubuh untuk beristirahat.
Setelah menjalani berbagai aktivitas selama beberapa hari terakhir, Pisces mungkin perlu mengurangi tempo kegiatan agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi.
Ramalan mingguan Pisces menyoroti pentingnya menjaga kualitas tidur, memperhatikan daya tahan tubuh, serta memberikan perhatian pada kondisi kaki dan keseimbangan emosional.
Karena itu, Pisces sebaiknya lebih peka terhadap perubahan kondisi tubuh, termasuk ketika mulai merasa lelah, sulit berkonsentrasi, atau kehilangan semangat untuk melanjutkan kegiatan.
Jangan terus memaksakan diri hanya demi menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai rencana.
Ketika energi mulai menurun, mengurangi aktivitas dan memberikan waktu untuk beristirahat dapat menjadi langkah yang lebih bijak daripada terus bekerja hingga kelelahan.
Jumat ini bisa dimanfaatkan untuk meninjau kembali jadwal harian dan menunda kegiatan yang tidak terlalu mendesak.
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Jawa Pos
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