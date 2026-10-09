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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Jumat, 9 Oktober 2026: Perbaiki Rutinitas dan Jaga Kebugaran

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Jumat, 9 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang sederhana, tetapi dilakukan secara teratur agar tubuh tetap bugar di tengah kesibukan.

Pola makan yang berantakan, kurang minum, dan terlalu lama menatap layar dapat membuat tubuh terasa lebih cepat lelah, terutama ketika Aquarius harus menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu bersamaan.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aquarius pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aquarius disarankan untuk mulai memperhatikan durasi penggunaan perangkat digital, mencukupi kebutuhan cairan, dan menjaga jadwal makan agar tidak terlalu sering berubah.

Kebiasaan menatap layar selama berjam-jam tanpa jeda juga sebaiknya dikurangi, terutama jika aktivitas tersebut membuat tubuh jarang bergerak.

Jika pekerjaan mengharuskan Aquarius duduk dalam waktu lama, luangkan beberapa menit untuk berdiri, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan.

Jeda singkat seperti ini dapat membantu tubuh tetap aktif sekaligus memberikan kesempatan kepada pikiran untuk beristirahat dari rutinitas yang padat.

Bagian kaki dan pergelangan kaki juga perlu mendapatkan perhatian, khususnya jika Aquarius sering duduk terlalu lama atau menjalani aktivitas yang melibatkan banyak gerakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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