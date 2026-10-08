Ramalan Kesehatan Zodiak Virgo Kamis, 8 Oktober 2026: Dengarkan Kondisi Tubuh

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Virgo pada Kamis, 8 Oktober 2026 membutuhkan perhatian lebih meskipun berbagai aktivitas sehari-hari masih dapat dilakukan seperti biasa.
Kesibukan dan tanggung jawab terkadang membuat Virgo terlalu fokus menyelesaikan pekerjaan hingga mengabaikan sinyal yang diberikan tubuh.
AstroTalk mengingatkan Virgo agar tetap menjaga tubuh melalui aktivitas fisik, tetapi tidak memaksakan diri ketika kondisi sedang kurang prima.
Olahraga dengan intensitas ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau peregangan dapat menjadi pilihan yang lebih sesuai ketika jadwal sedang padat.
Tidak perlu mengejar latihan berat jika tubuh sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan.
Memberikan jeda justru dapat membantu Virgo memulihkan energi sebelum kembali menjalani aktivitas.
Pola makan juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena kondisi pencernaan dapat dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari.
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Jawa Pos
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