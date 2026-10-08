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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.36 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Kamis, 8 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 perlu dijaga melalui kebiasaan sehari-hari yang lebih teratur dan seimbang.

Meskipun kondisi pikiran terasa cukup baik, tubuh tetap membutuhkan perhatian agar tidak mengalami kelelahan akibat aktivitas yang terlalu padat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyarankan Libra memperhatikan beberapa kebiasaan dasar, mulai dari pola makan, kualitas tidur, aktivitas fisik, hingga kecukupan cairan.

Jangan membiarkan tubuh terlalu lama berada dalam posisi duduk atau berbaring tanpa diselingi gerakan.

Berjalan kaki, melakukan peregangan sederhana, maupun olahraga ringan dapat membantu menjaga tubuh tetap aktif sepanjang hari.

Pola konsumsi makanan juga perlu diperhatikan, terutama jika Libra memiliki kebiasaan mengonsumsi camilan atau minuman yang terlalu manis.

Mengurangi asupan gula berlebihan dapat membantu menjaga energi agar tidak mudah mengalami perubahan secara drastis.

Editor: Novia Tri Astuti
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