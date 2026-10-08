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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Kamis, 8 Oktober 2026: Seimbangkan Fisik dan Pikiran

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Kondisi kesehatan Scorpio pada Kamis, 8 Oktober 2026 cukup mendukung sehingga energi yang dimiliki dapat digunakan untuk menjalani berbagai aktivitas dengan lebih produktif.

Kondisi fisik yang relatif baik perlu diimbangi dengan perhatian terhadap pikiran karena tekanan yang belum sepenuhnya terselesaikan dapat memengaruhi ketenangan Scorpio.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Scorpio pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Scorpio sebaiknya tidak hanya memikirkan kebugaran tubuh, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pikiran untuk berhenti sejenak dari berbagai persoalan.

Ketika masalah dari masa lalu kembali muncul dalam ingatan, jangan biarkan hal tersebut mengambil seluruh perhatian sepanjang hari.

Alihkan pikiran melalui kegiatan yang memberikan suasana lebih ringan, seperti berjalan kaki, melakukan olahraga dengan intensitas ringan, atau menghabiskan waktu bersama orang-orang terdekat.

Pola makan juga perlu tetap dijaga agar tubuh memperoleh asupan yang mendukung aktivitas sehari-hari.

Memperbanyak pilihan makanan bernutrisi serta buah-buahan dapat membantu membuat menu harian menjadi lebih seimbang.

Editor: Novia Tri Astuti
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