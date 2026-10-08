Peruntungan Shio Jumat 9 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Bagi shio Anjing, cobalah untuk lebih positif.

Sedangkan besok bisa menjadi hari yang melelahkan bagi shio Kerbau.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Jumat 9 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jika Anda berencana pindah besar-besaran, cobalah untuk merahasiakan detailnya untuk saat ini.