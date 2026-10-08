Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Jumat, 9 Oktober 2026 | 03.16 WIB

Peruntungan Shio Jumat 9 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik) - Image

ilustrasi 12 tanda shio. (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Anjing, cobalah untuk lebih positif.

Sedangkan besok bisa menjadi hari yang melelahkan bagi shio Kerbau.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Jumat 9 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Jika Anda berencana pindah besar-besaran, cobalah untuk merahasiakan detailnya untuk saat ini.

Jika kabar tersebut tersebar di acara sosial, Anda mungkin akan menghadapi masalah besok.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Peruntungan Shio Kamis 8 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam - Image
Zodiak

Peruntungan Shio Kamis 8 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

Kamis, 8 Oktober 2026 | 03.10 WIB

Ramalan Shio Besok Kamis 8 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Kamis 8 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.41 WIB

Ramalan Shio Besok Rabu 7 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing - Image
Zodiak

Ramalan Shio Besok Rabu 7 Oktober 2026: Naga, Ular, Kuda, dan Kambing

Selasa, 6 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Rusia vs Nigeria: Tuan Rumah On Fire, Super Eagles Kehilangan Banyak Pemain

6

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

7

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

8

Prediksi Skor Belarusia vs Finlandia di UEFA Nations League: Huuhkajat Menang Tipis di Budapest

9

Alasan Ole Romeny Selebrasi Bawa Jersey Marselino saat Timnas Indonesia Juara FIFA ASEAN Cup 2026 

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore