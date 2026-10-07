Peruntungan Shio Kamis 8 Oktober 2026: Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, Ayam

JawaPos.com – Mungkin bukan gaya shio Tikus untuk mengikuti arus.

Sedangkan besok hari yang tepat untuk shio Kerbau menghabiskan waktu di spa atau perawatan lainnya.

Berikut ini ramalan shio pada hari besok Kamis 8 Oktober 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Tikus, Ular, Anjing, Kerbau, Naga, dan Ayam.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Tikus - 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

Mungkin bukan gaya Anda untuk mengikuti arus.