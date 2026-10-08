Ramalan Zodiak Capricorn dan Pisces Jumat 9 Oktober 2026: Keberuntungan & Uang, Karir, Emosi & Cinta

JawaPos.com – Keberuntungan finansial Capricorn datang melalui penyesuaian bermanfaat yang menghemat tenaga di kemudian hari.

Di sisi lain, keberuntungan finansial datang melalui wawasan yang muncul ketika Pisces berhenti menuntut kepastian.

Dilansir astotalk, berikut ramalan zodiak terkait keberuntungan & uang, wawasan karir, emosi & cinta, hingga kesehatan & kesejahteraan pada 9 Oktober 2026 untuk Capricorn dan Pisces.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Capricorn – (22 Desember hingga 19 Januari)

Keberuntungan & Uang

Keberuntungan finansial datang melalui penyesuaian bermanfaat yang menghemat tenaga di kemudian hari.