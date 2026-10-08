7 Weton yang Konon Dipenuhi Keberuntungan dan Kelimpahan Rezeki, Apa Saja?

weton paling mujur dan hidupnya selalu kelimpahan menurut primbon jawa./Freepik/ jcomp

JawaPos.com – Weton masih menjadi salah satu bagian dari tradisi Jawa yang kerap digunakan untuk melihat karakter, peruntungan, hingga gambaran perjalanan hidup seseorang. Dalam Primbon Jawa, kombinasi hari lahir dan pasaran dipercaya memiliki perhitungan tertentu yang menghasilkan nilai neptu.

Dari berbagai kombinasi tersebut, terdapat sejumlah weton yang dianggap memiliki potensi keberuntungan lebih besar. Mereka dipercaya mempunyai karakter yang mendukung kesuksesan, terutama dalam urusan pekerjaan, bisnis, keuangan, dan membangun relasi.

Dalam ramalan Primbon Jawa, beberapa weton bahkan disebut berpeluang mendapatkan kelimpahan rezeki serta keberuntungan dalam perjalanan hidupnya. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya tradisional sehingga tidak dapat dianggap sebagai kepastian masa depan seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Njowo Rato, terdapat tujuh weton yang disebut memiliki peruntungan kuat dan dipercaya dekat dengan kelimpahan. Berikut daftarnya:

1. Senin Pon Senin Pon mempunyai jumlah neptu 11, hasil dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini memiliki kecenderungan kuat dalam urusan perdagangan dan pengelolaan keuangan. Mereka digambarkan mampu mempertimbangkan berbagai pilihan sebelum mengambil keputusan, termasuk ketika menghadapi peluang bisnis.

Keberanian mengambil risiko yang telah diperhitungkan juga menjadi salah satu karakter yang dikaitkan dengan weton Senin Pon. Selain kemampuan pribadi, dukungan dari relasi dan lingkungan sekitar dipercaya dapat membantu perkembangan usaha maupun kondisi finansial mereka.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon memiliki neptu 11, yang berasal dari nilai Selasa 3 dan Kliwon 8.

Orang yang lahir dengan weton ini dipercaya mempunyai kemampuan yang baik dalam mengatur aset dan melihat peluang. Perencanaan yang matang menjadi salah satu modal penting ketika mereka ingin mengembangkan usaha ataupun mengelola keuangan.

Selasa Kliwon juga dikenal memiliki lingkaran pergaulan yang luas. Kemampuan menjalin komunikasi dan membangun hubungan dengan orang lain dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan, baik dalam urusan pekerjaan maupun bisnis.

3. Rabu Legi Rabu Legi memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari Rabu dengan nilai 7 dan Legi bernilai 5.

Kreativitas menjadi salah satu keunggulan yang dikaitkan dengan weton ini. Pemilik Rabu Legi dipercaya mampu menghasilkan gagasan baru dan melihat peluang dari sesuatu yang mungkin tidak diperhatikan orang lain.