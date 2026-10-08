4 Shio Ini Diprediksi Ketiban Hoki dan Mendapat Kesempatan Langka Mulai 8 Oktober, Penasaran?

JawaPos.com – Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki peruntungan yang dapat berubah mengikuti periode tertentu. Ada masa ketika seseorang menghadapi tantangan, tetapi ada pula fase yang dianggap membawa peluang baru.

Memasuki 8 Oktober 2026, sejumlah shio disebut berada dalam periode yang cukup menjanjikan. Kesempatan tersebut bisa hadir melalui pekerjaan, hubungan, perjalanan, maupun keputusan penting yang sebelumnya belum berani diambil.

Dilansir dari Horoscope, terdapat empat shio yang diprediksi memperoleh kesempatan menarik untuk memperbaiki keadaan dan membuka lembaran baru mulai 8 Oktober 2026. Peluang tersebut tentu perlu disikapi dengan keberanian dan pertimbangan yang matang agar tidak berlalu begitu saja.

Lantas, shio apa saja yang diprediksi mendapatkan momentum tersebut?

1. Kelinci Bagi pemilik shio Kelinci, periode ini dapat membawa kesempatan yang memperluas pandangan dan membuka pengalaman baru.

Peluang tersebut bisa muncul melalui pekerjaan, perjalanan, atau pertemuan dengan seseorang yang memiliki pengaruh terhadap langkah Anda selanjutnya.

Kuncinya adalah berani keluar dari zona nyaman. Jika selama ini terlalu terpaku pada batasan yang dibuat sendiri, inilah saatnya mencoba melihat kemungkinan lain.

Intuisi juga dapat menjadi pertimbangan ketika harus menentukan pilihan. Namun, tetap kombinasikan firasat dengan pertimbangan yang rasional sebelum mengambil keputusan.

2. Monyet Shio Monyet diprediksi memasuki fase yang mendukung pertumbuhan pribadi dan berbagai permulaan baru.