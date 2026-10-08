Ramalan Primbon Jawa Besok, Jumat Wage, 9 Oktober 2026: Rezeki, Karier, Cinta, dan Keberuntungan

Ilustrasi ramalan Primbon Jawa (Magnific)

JawaPos.com - Ramalan Primbon Jawa besok, Jumat Wage, 9 Oktober 2026 dapat menjadi bacaan menarik bagi masyarakat yang masih mengikuti tradisi weton Jawa.

Seperti diketahui, perhitungan weton kerap digunakan untuk melihat gambaran mengenai berbagai aspek kehidupan, termasuk rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan.

Berdasarkan kalender Jawa, Jumat, 9 Oktober 2026 bertepatan dengan 26 Bakdamulud 1960 Be dan memiliki pasaran Wage. Dengan demikian, weton pada tanggal tersebut adalah Jumat Wage.

Tanggal ini juga masih berada dalam Wuku Wayang. Jumat Wage mempunyai neptu 10, yang berasal dari nilai Jumat sebesar 6 dan Wage sebesar 4.

Sebagai informasi, perhitungan weton merupakan bagian dari tradisi Primbon Jawa yang menggunakan perpaduan hari dan pasaran sebagai salah satu dasar dalam membaca berbagai gambaran kehidupan.

Jadi, ramalan berikut merupakan tafsir berdasarkan tradisi tersebut dan tidak dimaksudkan sebagai kepastian mengenai masa depan seseorang.

Lantas, bagaimana gambaran rezeki, karier, cinta, dan keberuntungan Jumat Wage 9 Oktober 2026? Simak ulasan selengkapnya berikut ini, dilansir dari Primbon.com.

1. Rezeki Jumat Wage 9 Oktober 2026 Dalam ramalan Primbon Jawa Jumat Wage 9 Oktober 2026, urusan rezeki dapat dikaitkan dengan ketekunan dalam menjalankan tanggung jawab dan kemampuan menjaga apa yang telah diperoleh.

Jumat Wage memiliki neptu 10, sehingga dalam perhitungan tradisional Jawa weton ini mempunyai karakter tersendiri yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Bagi seseorang yang sedang menjalankan usaha, Jumat Wage dapat menjadi momentum untuk lebih jeli melihat peluang.

Rezeki tidak selalu hadir dalam bentuk keuntungan besar atau pemasukan secara tiba-tiba. Pelanggan yang kembali membeli, tawaran kerja sama, informasi baru, hingga pekerjaan yang sebelumnya tertunda dan akhirnya menghasilkan sesuatu juga dapat menjadi bentuk rezeki.

Karena itu, jangan terburu-buru mengabaikan peluang hanya karena hasilnya belum terlihat besar.

Kalender Jawa 9 Oktober 2026 juga mencatat sejumlah pembagian waktu tradisional. Salah satunya adalah pukul 14.00–16.00 yang disebut Rejeki, dengan keterangan berkaitan dengan tempat berlindung serta memperoleh keuntungan atau hasil. Sementara pukul 11.00–13.00 disebut Cahya dan dikaitkan dengan tercapainya tujuan.