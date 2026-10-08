Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 9 Oktober 2026: Cinta, Keuangan, Karier, dan Kesehatan

JawaPos.com - Ramalan zodiak Libra hari ini membawa energi yang cukup dinamis. Transit Bulan melalui Virgo dapat membuat suasana hati Libra berubah-ubah.

Ada saat ketika merasa bersemangat dan ceria, tetapi di waktu lain bisa muncul perasaan sedikit murung tanpa alasan yang jelas.

Karena itu, penting bagi Libra untuk tidak terlalu larut dalam perubahan suasana hati. Dalam hubungan asmara, hari ini dapat menjadi kesempatan untuk membicarakan rencana dan arah hubungan bersama pasangan.

Sementara itu, Libra yang bekerja perlu menyampaikan pendapat dengan cara yang tenang, terutama ketika memiliki pandangan berbeda dengan rekan kerja.

Dari sisi kesehatan, keluhan terkait penglihatan atau pendengaran sebaiknya tidak diabaikan. Dilansir dari Astrotalk, beeikut ramalan lengkap zodiak Libra.

Cinta Libra

Libra yang sudah memiliki pasangan mungkin mulai merasa perlu membicarakan masa depan hubungan secara lebih serius.

Percakapan mengenai rencana bersama dapat membantu kedua pihak memahami keinginan dan harapan masing-masing.

Jangan ragu menyampaikan apa yang ingin dicapai dalam hubungan, termasuk rencana jangka panjang. Komunikasi yang terbuka dapat membantu pasangan mengetahui arah hubungan tanpa harus menebak-nebak perasaan satu sama lain.

Bagi Libra yang masih lajang, percakapan dengan seseorang berzodiak Sagitarius berpotensi terasa menarik. Interaksi tersebut dapat memberikan pengalaman baru dan membuka kemungkinan munculnya kedekatan.

Dalam anjuran spiritual yang menyertai ramalan ini, Libra disarankan menyalakan lampu minyak ghee di hadapan Dewi Lakshmi pada hari Jumat.

Keuangan Libra

Kondisi finansial Libra diperkirakan tetap stabil. Pendapatan cenderung konsisten sehingga tidak ada alasan untuk mengambil keputusan keuangan secara terburu-buru.

Jika sedang mempertimbangkan investasi, sebaiknya lakukan riset terlebih dahulu. Pelajari cara kerja, risiko, keuntungan, dan berbagai ketentuan dari instrumen yang ingin dipilih sebelum mengeluarkan uang.