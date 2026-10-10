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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.31 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Sabtu, 10 Oktober 2026: Jujur pada Perasaan dan Jaga Keseimbangan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026, mengajakmu memahami bahwa hubungan yang sehat tidak harus selalu bebas dari perbedaan pendapat.

Keinginan menjaga suasana tetap damai memang baik, tetapi mengabaikan perasaan sendiri demi menyenangkan pasangan justru dapat menimbulkan persoalan jika dilakukan terus-menerus.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, menjaga keharmonisan mungkin menjadi salah satu hal yang paling kamu utamakan.

Kamu bisa saja memilih diam ketika merasa kecewa karena khawatir pembicaraan akan berubah menjadi pertengkaran.

Namun, kebiasaan memendam perasaan tidak selalu menyelesaikan masalah, terutama jika hal yang mengganggu pikiran terus berulang.

Ketika rasa lelah dan kecewa mulai menumpuk, persoalan kecil pun berisiko memicu reaksi yang lebih besar daripada seharusnya.

Karena itu, cobalah mengutarakan kebutuhan emosional secara jujur tanpa langsung menganggap perbedaan pendapat sebagai ancaman bagi hubungan.

Editor: Novia Tri Astuti
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