Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 10 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini, bepergian mungkin membuat zodiak libra merasa senang dan percaya diri. Pada setiap aspek kehidupan, libra cenderung lebih akomodatif dan santai.

Namun, beberapa masalah mungkin muncul, jadi berhati-hatilah. Jika bekerja, peningkatan tugas yang diberikan mungkin membuat libra merasa terhambat dalam hal pertumbuhan dan kemajuan.

Jangan terlalu khawatir karena solusi pasti akan datang. Jadi, bersiaplah karena libra tidak ingin kehilangan sinyal positif atau peluang menguntungkan yang akan membuat libra merasa lebih baik.

Hubungan keluarga zodiak scorpio sedikit tegang dan pertengkaran semakin sering terjadi. Inilah saatnya untuk lebih sopan dalam berkata-kata atau masalah akan semakin membesar.

Jika orang yang scorpio cintai tampak sedang dalam suasana hati yang buruk, sebaiknya hindari mereka. Inilah saatnya untuk mengambil jalan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Sabtu, 10 Oktober 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra harus berhati-hati agar tidak mengalami kesalahpahaman atau pertengkaran dengan pasangan. Terkait karir, beri penghargaan kepada diri sendiri atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik.

Sementara itu, lakukan sesuatu yang baru guna mengalihkan pikiran dari masalah kesehatan yang dialami. Terkait keuangan, melakukan perjalanan bisnis akan membuat libra memperoleh keuntungan yang banyak.