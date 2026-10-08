Ramalan Asmara Zodiak Cancer Kamis, 8 Oktober 2026: Utamakan Kejujuran dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Kamis, 8 Oktober 2026 membutuhkan komunikasi yang terbuka agar hubungan dapat berjalan dengan lebih nyaman dan saling memahami.
Cancer yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak memendam persoalan hanya karena khawatir pembicaraan tersebut akan memicu perbedaan pendapat.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Cancer pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Menurut AstroTalk, keterbukaan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Cancer karena menyimpan perasaan terlalu lama dapat membuat pasangan kesulitan memahami apa yang sebenarnya terjadi.
Jika terdapat sesuatu yang mengganggu pikiran, cobalah mengungkapkannya ketika suasana hati kedua pihak cukup tenang.
Sampaikan perasaan tanpa menjadikan pasangan sebagai pihak yang harus disalahkan atas keadaan tersebut.
Percakapan dari hati ke hati dapat membantu Cancer dan pasangan mengetahui kebutuhan masing-masing sekaligus mencari jalan keluar yang lebih baik.
Cancer juga perlu menghindari kebiasaan langsung membuat kesimpulan ketika melihat perubahan sikap pasangan.
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Jawa Pos
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