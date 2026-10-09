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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.03 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Jujur dan Bangun Kedekatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026, menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki komunikasi dan mengungkapkan perasaan dengan lebih terbuka.

Hal-hal yang selama ini dipendam sebaiknya tidak terus disimpan sendiri, terutama jika mulai memengaruhi kenyamanan dalam hubungan.

Pasangan belum tentu memahami apa yang sedang dirasakan Pisces apabila Anda tidak menjelaskan kebutuhan dan keinginan secara langsung.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pisces terkadang memilih diam karena tidak ingin membebani orang yang disayangi dengan persoalan pribadi.

Meski niat tersebut baik, terlalu lama menyembunyikan perasaan justru bisa menimbulkan kesalahpahaman.

Cobalah membicarakan persoalan yang mengganggu pikiran dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami.

Hindari menyudutkan pasangan ketika menyampaikan keluhan agar percakapan tetap berjalan dengan nyaman.

Editor: Novia Tri Astuti
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