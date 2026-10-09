Ramalan Asmara Zodiak Pisces Jumat, 9 Oktober 2026: Jujur dan Bangun Kedekatan

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026, menjadi momen yang tepat untuk memperbaiki komunikasi dan mengungkapkan perasaan dengan lebih terbuka.
Hal-hal yang selama ini dipendam sebaiknya tidak terus disimpan sendiri, terutama jika mulai memengaruhi kenyamanan dalam hubungan.
Pasangan belum tentu memahami apa yang sedang dirasakan Pisces apabila Anda tidak menjelaskan kebutuhan dan keinginan secara langsung.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Pisces pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Pisces terkadang memilih diam karena tidak ingin membebani orang yang disayangi dengan persoalan pribadi.
Meski niat tersebut baik, terlalu lama menyembunyikan perasaan justru bisa menimbulkan kesalahpahaman.
Cobalah membicarakan persoalan yang mengganggu pikiran dengan bahasa yang lembut dan mudah dipahami.
Hindari menyudutkan pasangan ketika menyampaikan keluhan agar percakapan tetap berjalan dengan nyaman.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi
Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk
Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022