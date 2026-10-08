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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 8 Oktober 2026 | 18.54 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 8 Oktober 2026: Jujur Menyampaikan Perasaan

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 dipenuhi suasana yang lebih hangat sehingga hubungan dapat terasa semakin dekat dan romantis.

Libra yang sudah memiliki pasangan sebaiknya tidak terlalu fokus menjaga hubungan tetap tenang hingga mengesampingkan apa yang sebenarnya dirasakan.

Kedekatan yang sehat membutuhkan komunikasi dari kedua pihak agar kebutuhan dan perasaan masing-masing dapat dipahami dengan lebih baik.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Libra perlu belajar menyampaikan keinginan secara terbuka dan tidak selalu memilih mengalah hanya untuk menghindari perbedaan pendapat.

Jika akhir-akhir ini muncul perasaan bahwa pasangan kurang memberikan perhatian, jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa rasa sayang dalam hubungan mulai berubah.

Bisa jadi terdapat kesibukan atau persoalan lain yang membuat komunikasi antara Libra dan pasangan tidak berjalan seperti biasanya.

Sebaiknya bicarakan hal tersebut dengan kepala dingin agar pasangan memiliki kesempatan untuk menjelaskan apa yang sedang dirasakan atau dihadapinya.

Editor: Novia Tri Astuti
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