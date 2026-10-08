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Kamis, 8 Oktober 2026 | 11.14 WIB

3 Zodiak yang Punya Nasib Baik di Akhir Tahun 2026, Mulai Oktober Hoki Datangkan Banyak Hal Baik

Zodiak yang diramalkan akan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober 2026 hoki datangkan banyak hal baik. (dok: pexels) - Image

Zodiak yang diramalkan akan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober 2026 hoki datangkan banyak hal baik. (dok: pexels)

JawaPos.com - Keberuntungan dikatakan akan datang menghampiri segelintir orang di akhir tahun kuda api ini.

Sejumlah orang bisa jadi akan menjalani salah satu periode yang indah tatkala banyak hal dalam hidupnya berjalan dengan baik.

Selain daripada serangkaian kesuksesan yang bisa diriah, banyak rezeki dalam berbagai bentuk juga didapatkan selama periode ini.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang diramalkan akan punya nasib baik di akhir tahun 2026 saat mulai Oktober 2026 hoki datangkan banyak hal baik.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus dikatakan akan menjalani satu periode yang indah di akhir tahun 2026 ini.

Astrolog meyakini, mereka dimungkinkan akan berhasil di banyak jalan yang coba diperjuangkan.

Kemajuan dalam karier maupun usaha yang berkembang bisa diraih berkat hoki yang datang menghampiri.

Selain itu, kegigihan dan keberanian dalam berusaha juga jadi faktor lain mengapa kesuksesan akhirnya ada di tangan mereka.

2. Zodiak Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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